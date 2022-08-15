الاستخبارات العراقية تطيح بتاجري مخدرات يحملان الجنسية الاسيوية 

شفق نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، من ضبط مايقارب 20 الف حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية الاسيوية في البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط (19980) حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية الاسيوية خلال محاولة تهريبها الى داخل الاراضي العراقية في محافظة البصرة.

وبحسب البيان، فإنه نتيجة للجهد الاستخباري المكثف لقواطع الوكالة العاملة على تأمين السواحل البحرية في محافظة البصرة، تمكنت من القبض على اثنين من تجار المخدرات يحملان الجنسية الآسيوية وبحوزتهما (19980) حبة مخدرة خلال محاولتهما تهريبها الى داخل الاراضي العراقية.

واليوم الاثنين، أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن أن مفارزها القت القبض على سبعة متاجرين ومتعاطين للمواد المخدرة في محافظات بابل والمثنى والنجف، في حين أعلنت شرطة الانبار القبض على تاجر مخدرات بحوزته مليونا حبة أثناء محاولته ادخالها للمحافظة.