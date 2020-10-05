الاستخبارات العراقية تطيح بامرأة وثلاثة ارهابيين في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على "امرأة ارهابية" توزع الكفالات على عائلات تنظيم "داعش" في صلاح الدين، وثلاثة "ارهابيين" يعملون بما يسمى "الشرطة الإسلامية" في نينوى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان ان الارهابيين "عملوا بمايسمى الشرطة اللا إسلامية بمناطق متفرقة من محافظة نينوى"، موضحا أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية من فرض اتاوات وعقوبات مالية ولا شرعية لاتمد للدين الإسلامي بصلة".

وفي بيان لاحق، بينت وكالة الاستخبارات العراقية، أنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والمتابعة والرصد المستمر لتحركات احدى الارهابيات المكلفات بتوزيع الاموال او ما تسمى ( الكفالات ) على عوائل الدواعش من المنتمين لما يسمى بـ( ولاية نينوى) ومن سكنة مخيم الجدعة سابقاً".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ سابقا وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ تمكنت من الاطاحة بها واعتقالها بالجرم المشهود في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين"، موضحة أنها "من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".