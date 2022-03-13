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الاستخبارات العراقية تطيح بارهابيين اثنين احدهما مسؤول "زنكورة"

Category: أمـن

Date: 2022-03-13T18:30:52+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بارهابيين اثنين احدهما مسؤول "زنكورة"

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الامني العراقي، اليوم الاحد، بأن الاستخبارات العسكرية القت القبض على "إرهابيين" إثنين أحدهما "المسؤول الأمني للرمادي" لدى تنظيم "داعش". 

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ والفوج الرابع لواء المشاة ٤٠، اسفرت على القاء القبض على ارهابيين اثنين في الرمادي أحدهم ما يسمى المسؤول الامني لمنطقة زنكورة في الرمادي بمحافظة الانبار".

وأوضحت خلية الاعلام الامني، أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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