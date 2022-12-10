الاستخبارات العراقية تضبط 8 كغم من مادة الحشيشة المخدرة في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم السبت، بضبط 8 كيلو غرامات من الحشيشة في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز الاستخبارات ألقت القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في مدينة الموصل وبحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من مادة الحشيشة المخدرة".

بدورها أكدت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز الاستخبارات تمكنت وبعملية امنية محكمة من القاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في محافظة نينوى، وبالجرم المشهود وضبط بحوزتهم 8كغم من مادة الحشيشة المخدرة".

وبينت ان "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات وجرى القبض على المتهمين اثناء عملية الاستلام والاستلام"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".