الاستخبارات العراقية تستهدف مفرزة إرهابية في جبل بادوش

شفق نيوز / أكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، استهداف مفرزة إرهابية ودك أوكارها في جبل بادوش ضمن محافظة نينوى.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهداً استخبارياً كبيراً قامت به مفارز الوكالة، بعد أن تمكنت من رصد مفرزة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في مرتفعات جبل بادوش ضمن قاطع نينوى من بينها أمر المفرزة المجرم المكنى ذياب".

وأضافت أن "عملية الرصد والمتابعة تمت بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، اذ تم تزويد الشجعان في طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وجود ٤ أهداف للإرهابيين يتواجد فيها هذه المفرزة الإجرامية".

وأوضحت وكالة الاستخبارات، أن "هذه المعلومات ترجمت إلى ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية التي حولت هذه الأوكار الى ركام فوق الرؤس العفنة للعصابات الإرهابية".

من جانبها، شرعت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات وفوج نينوى التابع لقيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، بـ"تفتيش المكان المستهدف حيث عالجت عبوتين ناسفتين كانتا مزرعتين على الطريق إلى وكر الإرهابيين، ومازالت العملية مستمرة".