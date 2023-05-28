الاستخبارات العراقية تستدرج إرهابيين خطرين من خارج الحدود

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن استدراج إرهابيين خطرين من إحدى دول الجوار وإلقاء القبض عليهما داخل الأراضي العراقية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعملية أمنية استمرت عدة أيام من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بعد استدراجهما من إحدى دول الجوار إلى محافظة نينوى.

وبينت أن أحدهما يعمل قناصاً والآخر في التسليح والتفخيخ إبان عمليات التحرير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل.