الاستخبارات العراقية تدمر اوكاراً لـ"داعش" وتعثر على جثث لعناصره في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن تدمير أوكار لتنظيم "داعش" والعثور على جثث لعناصره في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمرارا للعمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات في صحراء منطقة العيث في محافظة صلاح الدين، تمكنت اليوم، من القيام بعملية تكميلية للعملية الي شرعت فيها يوم 23 من الشهر الجاي".

واضافت، أن "حصيلة العملية كانت تدمير عدد من الأوكار التي يستخدمها عناصر عصابات داعش في شن عملياته الارهابية وكذلك تدمير وكرٍ كان معد كطبابة ومقر للعمليات".

واشارت الخلية الى، "العثور على جثث للعناصر الإرهابية التي تم قتلها في العملية الماضية، ومازالت العمليات مستمرة في القاطع لتطهير المنطقة بالكامل من بقايا العصابات الإرهابية".