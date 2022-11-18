الاستخبارات العراقية تداهم وكراً لداعش وتضبط صواريخ وعبوات في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكري العراقية، يوم الجمعة، مداهمة وكر لتنظيم داعش وضبط صواريخ وعبوات في عدة محافظات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات صلاح الدين والفرقة الثامنة والعاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم مداهمة نفق تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة عين شلهوب في نينوى وضبط أكداس للاعتدة والعبوات في المحافظات (الانبار وصلاح الدين و كركوك)".

واوضح البيان ان "الكدس احتوى على (168) صاروخا وقنبرة ومقذوف مختلفة النوع والعيار و (4) عبوات ناسفة محلية الصنع و (3) ألغام و(8) خرطوش صاروخ و (6) صواعق تفجير".

واشار الى ان "مفارز الجهد الهندسي تكفلت برفع المضبوطات وتفجيرها موقعياً".