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الاستخبارات العراقية تحبط "مخططاً دموياً" بمدينة تتوسط اربيل ونينوى

Category: أمـن

Date: 2020-11-16T16:53:50+0000
الاستخبارات العراقية تحبط "مخططاً دموياً" بمدينة تتوسط اربيل ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، عن إحباط "مخطط دموي" كانت العصابات الإرهابية تنوي تنفيذه ضد القوات العراقية والمدنيين في قضاء مخمور الواقع بين مدينتي أربيل ونينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات غاية بالدقة اكدت سعي العصابات الارهابية القيام بعملية انتقامية ضد مواطني قضاء مخمور والقطعات العسكرية المنتشرة فيه بواسطة دراجتين مفخختين وعدد من العبوات اللاصقة تم اخفائها في احد الاوكار، رداً ما منيت به تلك العصابات من هزيمة في جزيرة كنعوص".

وأضافت أنه "على اثر ذلك وبردة فعل سريعة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٥٠  من مداهمة الوكر الذي يضم الدراجتين المفخختين في صحراء القراج التابعة الى قضاء مخمور في نينوى وتستولي عليها مع العبوات"، مشيرة إلى ان "مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها".

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