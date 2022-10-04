الاستخبارات العراقية تحبط عملية بيع وتجارة قطع اثرية جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أحبطت مديرية الاستخبارات والأمن العراقية، يوم الثلاثاء، عملية بيع وتجارة قطع اثرية بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على اثنين من تجار الآثار في قضاء عفك بمحافظة الديوانية، بالجرم المشهود وبحوزتهما قطع اثرية مختلفة كانا يحاولان بيعها".

وأضافت، "قد قامت القوة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقهما وإحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية".