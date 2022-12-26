الاستخبارات العراقية تحبط إدخال مليون حبة مخدرة إلى الأنبار

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إحباط عملية إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود المحاذية لمحافظة الأنبار.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، أحبطت دخول هذه الكمية من المخدرات إلى الأنبار".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن القبض على ثلاثة تجار عرب الجنسية، وناقل للمخدرات من عراقي الجنسية"، وذلك بعد تشكيل فريق عمل مختص من منتسبي الوكالة، ورصد تحركات تلك العصابات الإجرامية والإطاحة بهم بكمين محكم في قضاء القائم ضمن محافظة الأنبار".

وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى "ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي، وإيداع المتهمين التوقيف، لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".