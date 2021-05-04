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الاستخبارات العراقية تحبط تهريباً"كبيراً" لمستلزمات طبية قادمة من سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-05-04T09:02:40+0000
الاستخبارات العراقية تحبط تهريباً"كبيراً" لمستلزمات طبية قادمة من سوريا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية قادمة من سوريا.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت وبعملية استخباراتية استباقية من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية مختلفة الأنواع قادمة من سوريا الى محافظة نينوى عبر الشريط الحدودي المحاذي لناحية ربيعة".

واشارت الى "اعتقال اثنين من المتعاونين مع المهربين وضبط المواد الطبية المهربة والتي تقدر حوالي ٣٠٠ كارتون بأنواع مختلفة، وسيتم تسليم المواد اعلاه إلى مكتب مكافحة اجرام نينوى وحسب قرار القاضي المختص".

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