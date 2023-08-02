الاستخبارات العراقية تحبط بيع فتاة وتعتقل عصابة سرقة ومتاجرة بالأعضاء البشرية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن إحباط عملية بيع فتاة واعتقال عصابة سرقة ومتاجرة بالأعضاء البشرية ببغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال التحريات وجمع المعلومات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إحباط عملية بيع فتاة من قبل شخصين والقاء القبض عليهما بالجرم المشهود".

وأضاف انه "من خلال التحقيق مع العصابة تبين انها تتكون من شقيقين رجل وامرأة قاما بعرض الفتاة للبيع اضافة الى اعترافهما ببيع اعضاء بشرية في داخل العراق وخارجه".

واوضح البيان، ان "الرجل استخدم شقيقته في خدمة المنازل وتنظيفها من اجل سرقتها حيت تمكنا من سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من احد المنازل التي خدمة فيها شقيقته".

واشار الى تدوين اقوال المتهمين وسيتم احالتهما الى الجهات المعنية لينالا جزائهما العادل.