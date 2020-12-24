الاستخبارات العراقية تحبط استهدافاً لمبنى محافظة الانبار ودوائر أمنية وخدمية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن إحباط عملية لاستهداف مبنى محافظة الانبار ودوائر أمنية وخدمية، مؤكدة القبض على ١٣ ارهابياً وضبط ٤٦ صاروخا.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعمليات استباقية، وجهد استخباري عالٍ، وبمراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش الإرهابية ونواياها الإجرامية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار من ضبط (٤٦) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين".

وأضافت "حيث تم ضبطها بموجب قرارات قضائية، فضلا عن إلقاء القبض على (١٣) مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه".

وأشارت الوكالة إلى "أنهم اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق، وقد صدقت أقوالهم قضائيا أمام أنظار القضاة".