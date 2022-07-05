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الاستخبارات العراقية تجهز على مسؤول مالية "ولاية دجلة" ونائب "الوالي" بداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-07-05T18:08:45+0000
الاستخبارات العراقية تجهز على مسؤول مالية "ولاية دجلة" ونائب "الوالي" بداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، قتل مسؤول مالية "ولاية دجلة" ونائب "والي الولاية" بتنظيم داعش بكمين في محافظة كركوك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية نوعية استباقية خطط لها بعناية فائقة ونفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 ومن خلال نصب الكاميرات الحرارية لاحدى الانفاق التي يرتادها الدواعش وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة 51 ( قيادة القوات البرية) وفوج مغاوير قيادة عمليات نينوى أسفرت عن مقتل اثنين من اخطر الإرهابيين في منطقة جبل كراو التابع الى محافظة كركوك، الأول كان يشغل منصب مسؤول مالية ماتسمى( ولاية دجلة) والثاني نائب والي الولاية ذاتها بعد نصب كمين لهما اثناء محاولة دخولهما للنفق والاشتباك معهم وقتلهما قبل دخولهما الى النفق".

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