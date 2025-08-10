الاستخبارات العراقية تتطيح بشخص أحرق مواكب حسينية في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أفاد مصدر أمني في كربلاء، مساء اليوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص قام قبل يومين بإشعال حريق متعمد في أحد المواكب الحسينية على طريق الزوار وكاد أن يتسبب بـ"كارثة إنسانية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الصقور الاستخبارية في كربلاء ألقت القبض على منفذ حريق مواكب كربلاء في منطقة عون والذي كاد أن يتسبب بكارثة إنسانية".

وأضاف "المعتقل من أهالي محافظة كربلاء إلا أنه سبق وأن انتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت المصدر إلى أن "الحريق اندلع يوم أمس الأول الجمعة في مواكب بالقرب من العمود 323، أي بعد يوم من إعلان القبض على خلية لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زوار الأربعينية".