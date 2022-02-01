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الاستخبارات الخاصة تضبط كدس عتاد احتوى على 80 عبوة ناسفة في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-02-01T12:26:18+0000
الاستخبارات الخاصة تضبط كدس عتاد احتوى على 80 عبوة ناسفة في نينوى

شفق نيوز/ عثرت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة، يوم الثلاثاء، على كدس عبوات في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "عبر معلومات استخبارية دقيقة وردت من خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت مفارز الخلية آنفاً، وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى، من العثور على كدس للعبوات الناسفة تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية فليفل الواقعة بقضاء تلكيف محافظة نينوى، يحتوي على (٨٠) عبوة ناسفة".

واوضحت أن "العبوات هي عبارة عن قنابر ومقذوفات مختلفة، وقام الجهد الهندسي بمعالجتها من دون حادث يذكر".

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