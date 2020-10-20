الاستخبارات التركية تعلن مقتل مسؤول استخباراتي في "بي كا كا"

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الأناضول، أن جهاز الاستخبارات التركي، تمكن من قتل قيادي في حزب العمال الكوردستاني "بي كا كا" مطلوب بمذكرة حمراء لدى سلطات البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، أن "أحمد بال" الملقب بـ "دارا كاتو"، كان يشغل منصب المسؤول الاستخباراتي للتنظيم في منطقة متينا على الحدود العراقية التركية.

وأضافت المصادر أن "بال" كان يعتزم "إجراء اجتماع سري مع بعض العناصر الإرهابية في المنطقة".

وذكرت الأناضول، أن الاستخبارات التركية تمكنت بالتعاون مع شبكة الاستخبارات المحلية في متينا، من تحديد مكان الاجتماع السري.

وعقب تحديد مكان الاجتماع، قامت الاستخبارات التركية بالتعاون مع الجيش بعملية نوعية، استطاعت خلالها تحييد "بال" و4 كانوا برفقته.

وذكرت الأناضول أن الاستخبارات التركية تتعقب "بال" منذ عام 2018، وعلمت بأنه قام بإدخال متفجرات و"إرهابيين" من سوريا إلى الأراضي التركية.

كما علمت الاستخبارات التركية، أنه انتقل خلال العام الحالي إلى منطقة متينا، وقام بجمع معلومات عن العمليات العسكرية التركية في المنطقة.

والتحق "بال" بصفوف منظمة "بي كا كا" عام 2009، وشارك في العديد من العمليات التي استهدفت قوات الأمن التركية داخل البلاد.

وفي عام 2018، انتقل "بال" إلى الأراضي السورية وعمل مشرفا على العناصر التي كانت تنقل متفجرات وعناصر إلى تركيا، قبل أن يتوجه إلى متينا مطلع العام الحالي.