الاستخبارات التركية تعلن تصفية قيادي في حزب العمال في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات التركية يوم الأربعاء، قامت بتحييد القيادي في حزب العمال الكوردستاني "أوميت طارهان" بعملية أمنية "شمالي العراق"، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن العملية الأمنية جرت في منطقة كارا التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق.

وأضافت المصادر الأمنية أن القيادي المذكور كان التحق بصفوف حزب العمال الكوردستاني في العام 2009.

وتولى طارهان في العام 2015، مهمة تدريب فرق التخريب والاعتداء في شمال سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن طارهان أشرف عام 2016 على نقل متفجرات من سوريا إلى تركيا، وأعد بنفسه المتفجرات اليدوية.