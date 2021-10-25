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الاستخبارات الاتحادية توضح حقيقة تعرض مواطن للتهديد والابتزاز

Category: أمـن

Date: 2021-10-25T11:11:32+0000
الاستخبارات الاتحادية توضح حقيقة تعرض مواطن للتهديد والابتزاز

شفق نيوز/ أصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، توضيحاً حول تقارير اعلامية افادت بتعرض مواطن الى "التهديد والابتزاز"، مؤكدة أنه مطلوب بأكثر من"20"  قضية.  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "أصدرت توضيحاها هذا في إطار انارة الرأي العام حول مانشر في وسائل الاعلام عن تعرض مواطن الى تهديد وابتزاز من قبل مديرية اشتخبارات ومكافحة ارهاب النجف".

وبينت أن "الشخص الذي ظهر في اللقاء المدعو (محمد جبار خضير مهدي الفتلاوي) متهم هارب ومطلوب عن عدة قضايا تحقيقة بلغت اكثر من عشرين قضية وصادر بحقه امر قبض وتحري وفق احكام المادة ٤٣٠ و٢٨٩ من قانون العقوبات، وذلك لقيامه مع شبكة من  متهمين اخرين بعضهم ملقى القبض عليهم وبعضهم هارب بتزوير تواقيع وبصمة اشخاص بطرق فنية واجهزة نتحفظ عن ذكرها وبيع عقارات خاصة وتحرير صكوك بمئات الملايين".

وأوضح البيان، أن "مواطنين ابرياء تعرضوا الى الابتزاز المالي والمسائلة القانونية والاجراءات  التحقيقة بسبب الاحتيال عليهم من قبل هذه العصابة".

وأشار البيان، الى ان "القضية تم التحقيق فيها من قبل جهات عدة واماكن مختلفة نظرا لكثرة جرائمهم"، لافتاً إلى "احالة  سبع قضايا الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف بقرار قضائي واتخذت الاجراءات القانونية وان ماورد من كلام ملفق هو عار عن الصحة".

ودعا البيان، رواد مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاخبارية والوسائل الاعلامية كافة إلى  "عدم ترويج الاخبار التي تفتقد الى المصداقية والاستدلال على الحقائق بالرجوع الى المصادر الموثوقة".

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