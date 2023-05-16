الاسايش تعتقل "ارهابياً" في گرميان وتسلمه لبغداد

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة آسايش إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على هارب بموجب المادة 4 من قانون الإرهاب.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تمكنت قوات اسايس گرميان من اعتقال المتهم (خ ، ح ، ح) وعمره 45 سنة، بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ورصد من أجل توفير الأمن والسلام في كوردستان".

وأضاف أن الاعتقال جاء بعد تلقي معلومات مفصلة عن مشتبه به فار مطلوب بموجب المادة (4) من الإرهاب في محاكم العراق، والذي جاء للاختباء في إقليم كوردستان، وبعد الحصول على أمر من قاضي التحقيق بتاريخ 2023/5/9"، مشيراً إلى أنه بعد التحقيق سيعاد للقضاء العراقي لخصوصيات قضيته.