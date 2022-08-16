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الاسايش تحبط هجوماً بعبوة ناسفة في خانقين وإدارة القضاء تطمئن الأهالي

Category: أمـن

Date: 2022-08-16T20:29:40+0000
الاسايش تحبط هجوماً بعبوة ناسفة في خانقين وإدارة القضاء تطمئن الأهالي

شفق نيوز/ احبطت قوات أسايش خانقين، يوم الثلاثاء، هجوماً بعبوة ناسفة في أطراف القضاء، فيما طمأنت ادارة القضاء الاهالي بعدم وجود اي "حادث إرهابي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة معالجة المتفجرات تابعة لقوات اسايش كرميان تمكنت من تفجير عبوة ناسفة مزروعة في أحد الطرق في حي سيروان بأطراف خانقين".

واكد المصدر أن "تفجير العبوة جاء بناء على معلومات عن وجود عبوة ناسفة في حي سيروان بقضاء خانقين دون أي إصابات أو أضرار بشرية".

وضمن تطورات الحادث أكدت إدارة خانقين أن "قوات الأمن فجرت عبوة تحت السيطرة في أطراف القضاء مطمئنة بعدم وجود أي حادث ارهابي.

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