الاتحادية توقع بـ"الدليمي": شارك بعمليات قتل طائفية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على أحد الإرهابيين المتورطين بعمليات قتل بدوافع طائفية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث في الشرطة الاتحادية ألقت القبض على الإرهابي (وليد الدليمي) المطلوب وفق المادة 4/إرهاب لمشاركته بعمليات إرهابية وقتل طائفي في مناطق اللطيفية، وهور رجب، وعرب جبور، جنوبي بغداد".

وبين أن "عملية إلقاء القبض تمت ضمن قاطع عمليات اللواء الآلي الثالث في منطقة الدورة جنوبي العاصمة".