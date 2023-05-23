الاتحادية تعلن اعتقال قاتل بـ"وقت قياسي" من ارتكاب جريمته

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال قاتل "بوقت قياسي" بعد ارتكابه جريمته بقتل احد المواطنين، شرقي بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" بعد بلاغ عن حصول حادث جنائي ضمن قاطع اللواء العشرون في مدينة الصدر، أكدت مفرزة من الأدلة الجنائية مقتل احد المواطنين نتيجة اصابته بطلق ناري في منطقة الرأس أسفل العين اليمنى داخل داره بمنطقة الشيشان في حي طارق شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان انه" تم على الفور التحري الدقيق وجمع المعلومات الأمنية التي تمكنت من خلالها قوة بإمرة آمر الفوج الثالث اللواء العشرون شرطة اتحادية بالاشتراك مع مركز شرطة الثورة من القاء القبض على الجاني بوقت قياسي، حيث تم تسليمه اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".