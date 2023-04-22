"اكرامية العيد" تتسبب بمقتل مسحرچي في الحلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم السبت، بمقتل رجل "مسحرچي" بعد تسلمه أموال "اكرامية العيد" من الأهالي في محافظة بابل.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية عثرت، صباح اليوم، على جثة رجل مسحرچي مقتولا طعنا بسكين وذلك في منطقة الوردية وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل على يد مجهولين.

وقال المصدر، إن عملية قتل المجنى عليه تمت بعد استلامه مبالغ مالية من المواطنين ليلة العيد، كاكرامية له على جهوده أثناء ليالي شهر رمضان"، مشيرا إلى "سرقة جميع تلك الأموال".

و"المسحرچي" ويطلق عليه في بعض الدول "المسحراتي"، من التقاليد الرمضانية، حيث يتجول من يمتهنها قبل الفجر في الشوارع ليذكّر سكانها بتناول وجبة السحور قبل أن يرفع أذان الفجر، ليتسلم بعد انقضاء شهر رمضان أموالا من من المواطنين ليلة العيد كمكافأة له.