اقتحام منزل ضابط بالمخابرات العراقي وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وسلاح

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بتعرض منزل ضابط في جهاز المخابرات العراقي الى سرقة بعد اقتحامه وذلك جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا مجهول الهوية أقدم على الدخول الى منزل شخص يعمل ضابطا في جهاز المخابرات، مبينا أن المجهول قام بسرقة مبلغ قدره 5 ملايين، ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها، وسلاح نوع مسدس ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة.

وأوضح المصدر، أن المنزل كان خاليا من ساكنيه لحظة وقوع الحادثة.