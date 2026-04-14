اقتحام منزل شرقي بغداد ينتهي بمقتل منتسب أمني وإصابة أحد أفراد عائلته

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بمقتل منسوب في وزارة الداخلية العراقية وإصابة أحد أفراد عائلته بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهما شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ عملية الاقتحام للمنزل الكائن في القطاع (57) بمدينة الصدر، مبيناً أن المعلومات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادث تعود أسبابه إلى خلافات مالية.

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصاب للمستشفى والجثة إلى دائرة الطب العدلي، في حين فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات "الجريمة".