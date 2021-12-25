اقتحام بوابة مطار بغداد من قبل متظاهرين موالين للفصائل ومكافحة الارهاب يتدخل (تحديث)

شفق نيوز/ اقتحم عدد من انصار الحشد الشعبي، يوم السبت، بوابة مطار بغداد الدولي بالتزامن مع قرب حلول ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن متظاهرين يتبعون الفصائل الشيعية تجمعوا عند البوابة رقم 1 أمام المطار وقاموا بالتقدم باتجاه مكان القصف الذي استهدف المهندس وسليماني مطلع العام الماضي 2020.

وأضاف أن "القوات الامنية حاولت منعهم من التقدم بالطرق الإيجابية دون جدوى".

وفي الأثناء؛ تدخلت قطعات من جهاز مكافحة الارهاب لتطويق المطار بالكامل لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنشآت الحيوية في المطار.