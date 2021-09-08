اقتتال عشائري عنيف جنوبي العراق يقطع طريقاً لزوار الاربعينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، يوم الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري طاحن ادى لقطع طريق زوار متوجهين صوب محافظة كربلاء، لإحياء زيارة الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شجاراً وقع أمس الثلاثاء، في مقهى بناحية المصطفى، انتهى بعطوة عشائرية-هدنة مؤقتة- بين الطرفين، لكن تم كسرها اليوم من قبل أحد الأطراف ونفذوا هجوما بالعصي والأسلحة البيضاء على الطرف الثاني أثناء تواجدهم في موكبهم الخاص لزيارة الاربعينية.

وأضاف أن الهجوم تسبب بجرح شخصين اثنين من أصحاب الموكب.

وتابع، أن "أصحاب الموكب ردوا على المهاجمين بوقت لاحق باستخدام الأسلحة النارية وحصل تبادلاً لإطلاق النار، أدى لقطع طريق حي المعامل بناحية المصطفى التابعة لقضاء الدير، حيث مسار زوار الأربعينية إلى كربلاء.

ولفت إلى أن أن "قوة كبيرة من الجيش اقتحمت ساحة النزاع العشائري وقامت بفرض سلطة القانون وإعادة فتح طريق الزوار واعتقال شخصين رئيسيين بالنزاع العشائري".

وتشهد محافظة جنوب العراق في الغالب، تكرار الاشتباكات بين أبناء العشائر باستخدام الاسلحة المتوسطة والخفيفة.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.