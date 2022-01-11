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افشال محاولة لاغتيال أحد أبرز شيوخ عشائر غرب العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-11T22:29:52+0000
افشال محاولة لاغتيال أحد أبرز شيوخ عشائر غرب العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة إغتيال لأحد شيوخ عشائر المحافظة من قبل مجهولين، وذلك بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى إصابة احد مرافقيه.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز"، وهو ضابط برتبة عميد، أن "أربعة مسلحين مجهولين كانوا قد تمكنوا من التسلل إلى مضيف شيخ عشيرة البو نمر، حاتم عبد الرزاق الكعود، الواقع على بناحية الفرات التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار، بهدف اغتياله، إلا أن مرافقينه تمكنوا من رصدهم ووقعت اشتباكات عنيفة مع المسلحين، وذلك خلال الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء".

وأضاف أن الهجوم اسفر عن اصابة احد ابناء عمومة شيخ العشيرة، بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مستشفى هيت العام لتلقي العلاج".

وأشار المصدر، إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار، بعد صدهم".

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