اغلاق طرق رئيسية شرقي العاصمة بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر امني ، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية اغلقت طرقاً رئيسة في الجانب الشرقي من بغداد تزامنا مع التظاهرات في ساحة التحرير وقرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية قامت بإغلاق تقاطعات وطرق رئيسة يقع أغلبها في الجانب الشرقي من بغداد تزامنا مع تظاهرات وحالات الكر والفر بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة التحرير والمنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر ان "القطوعات شملت اغلاق جسر الصرافية، وتقاطع ملعب الشعب، و الطالبية باتجاه تقاطع ساحة الموال، فضلا عن جسر البنوك، وطريق الشعب باتجاه منطقة الصليخ".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاربعاء، باستعادة القوات الامنية خط الصد الاول من جسر الجمهورية بعد اطلاقها قنابل غاز مسيلة للدموع تجاه المتظاهرين المتقدمين نحوه.

وكان مصدر أمني في بغداد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأمنية من خط الدفاع الأول على وسط العاصمة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الامنية.

واليوم انطلقت تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، كما تضمنت الجلسة انتخاب النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.

وأثناء انعقاد الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف بثلاث قذائف سقطت إحداها في مرآب مجلس النواب، والأخرى قرب نصب الجندي المجهول، والثالثة في مكان آخر من المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة منتسبين وتسبب بأضرار مادية.