اغلاق جسر حيوي والازدحامات تجتاح شوارع في بغداد بسبب اعتصام الرافضين لنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ قامت القوات الامنية صباح اليوم الأربعاء بإغلاق جسر الطابقين وسط بغداد المؤدي الى ساحة الحرية باتجاه مكان اعتصام الأشخاص الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفقا لما أفاده مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وقال مراسل وكالتنا ان كلا من: شارع المطار بغداد لغاية جسر حي العامل، وطريق منطقة القادسية، والطريق من مستشفى اليرموك لغاية ساحة النسور تشهد زخما مروريا، وسريع الدورة بإتجاه بغداد الجديدة مزدحم، وشارع المطار باتجاه المنطقة الخضراء والجادرية زخم مروري كبير وشبه متوقف امام السير.

وكان العشرات من الأشخاص قد خرجوا في وقت سابق من صباح يوم أمس بتظاهرات منددة بنتائج الانتخابات أمام المنطقة الخضراء التي تضم دوائر حكومية حساسة، ومبنى البرلمان العراقي اضافة الى سفارات دول غربية.

وفي محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق اقدم العشرات من المحتجين على نصب سرادق للاعتصام أمام مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة.

ومنذ إعلان المفوضية العليا المستقلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعربت أطراف شيعية تمتلك فصائل مسلحة عن رفضها لتلك النتائج، وبدأت تلوح بالتصعيد وتحريك جمهورها للنزول إلى الشارع وهو ما حدث فعلا بانطلاق تظاهرات في مناطق ومدن في العراق.

وحذر قادة سياسيون من مخاوف أن تأخذ مواقف الرفض مساراً آخر باعتبار أن الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لديها المال والسلاح ويمكنها أن تؤزم الأوضاع وتشعل حرباً اهلية في العراق.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.