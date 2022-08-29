اغلاق المنطقة الخضراء بالكامل والعمليات المشتركة تدعو المتظاهرين للانسحاب الفوري

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الإثنين، بإغلاق المنطقة الخضراء بالكامل والتي تشهد تحركات كبيرة من جماهير التيار الصدري ومحاصرة للقصر الجمهوري، في وقت دعت فيه قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين الى الانسحاب الفوري.

وقالت المصاد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الأمنية عمدت الى اغلاق جميع مداخل المنطقة الخضراء حتى لاصحاب الباجات بالوقت الحالي".

من جهتها قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إنها "تدعو القوات الأمنية المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وتؤكد انها التزمت اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او اراقة الدم العراقي".

واضافت ان "القوات الأمنية تؤكد مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة".

ولفتت الى ان "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الامنية بواجبها في حماية الامن والاستقرار".