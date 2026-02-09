اغتيال وخلاف عائلي دموي.. ليلة عنيفة ببغداد والبصرة

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل أب وإصابة ابنه إثر شجار عائلي استخدم فيه سلاح ناري في محافظة البصرة، فيما أطلق مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه مدني ما أسفر عن مقتله في الحال بالعاصمة بغداد.

وعن حادث البصرة أقصى جنوب البلاد، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "مشاجرة في منطقة سكنية بقضاء الزبير غربي المحافظة استخدم خلالها سلاح مسدس تسبب بمقتل رجل خمسيني وإصابة ابنه بمنطقة البطن نقل على إثرها إلى المستشفى".

وأوضح المصدر أن "الشجار اندلع نتيجة خلافات عائلية بين الأب وابنه (الضحايا) مع شقيقه وابنه، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث ونقلت الجثة للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج، وأوقفت الجناة المتسببين بالحادث على ذمة التحقيق".

أما في بغداد، فقد أبلغ مصدر أمني آخر وكالة شفق نيوز بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الخطيب في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونصبت سيطرات تفتيش، وتمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص من المسلحين"، لافتاً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بوجود خلافات شخصية فيما بينهم، وتم إيداع المتهمين التوقيف وفتح تحقيق للتعمق بملابسات الحادثة".