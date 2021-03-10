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اغتيال والد المحامي المغيب علي جاسب في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-03-10T16:05:17+0000
اغتيال والد المحامي المغيب علي جاسب في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الأربعاء، بمقتل والد المحامي المغيب علي جاسب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا نيران أسلحتهم بمنطقة المعارض ضد والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي) وأردوه قتيلا على الفور".

وأضاف المصدر، أن "تفاصيل الاغتيال لم تعرف ملامحها حتى الآن، فيما اذا كان بسبب عشائري أو يتعلق بحادثة تغييب نجله".

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول ٢٠١٩،  وانقطع أثره من ذلك الحين. 

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

 

 

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