اغتيال منتسب أمني في ديالى وسرقة مكتب "كي كارد" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى اليوم الأربعاء باغتيال منتسب في الشرطة بنيران مسلحين مجهولين وسط قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين فتحوا النار صوب منتسب في قوات (FBS) أثناء مرابطته في الواجب عند مدخل مستشفى المقدادية العام 40 كم شمال شرق بعقوبة ولاذوا بالفرار.

وأضاف ان "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا لكشف الملابسات".

ويشهد قضاء المقدادية عمليات اغتيال مستمرة ينفذها غالبا مجهولون لدوافع إرهابية أو ثارات عشائرية ونزاعات شخصية.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بوقوع عملية سطو مسلح شمالي المحافظة على مكتب "كي كارد" بطاقة الدفع المسبق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " 3 اشخاص مجهولي الهوية دخلوا مكتب (كي كارد) بحجة البحث عن اسم مطعم في قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، بحسب افادة صاحب المكتب".

وبين المصدر، انه "واثناء إجابتهم من قبل صاحب المطعم، قاموا باشهار السلاح وسحب مبالغ مالية من المكتب كانت موضوعة على جنب في المكتب، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة ".