اغتيال منتسب بالحشد ومصرع طفل بحادث دهس في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باغتيال منتسب بالحشد الشعبي في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، فيما لقي طفل مصرعه جراء حادث دهس غير متعمد ضمن محافظة ديالى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات لقي مصرعه بحادث دهس غير متعمد من قبل شاحنة صغيرة (كنتر) في قرية (جيزاني الجول) بأطراف قضاء الخالص".

وأوضح أن "جثة الطفل نقلت إلى الطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المختصة الإجراءات اللازمة".

إلى ذلك، قال المصدر، إن "مجهول يستقل عجلة أطلق النار من سلاح مسدس على منتسب بالحشد لواء 24 يدعى (وليد خالد حميد حسين التميمي) تولد 1995 في منطقة (الحي العسكري) وأصابه بطلقتين".

وأضاف أن "فريقاً أمنياً حضر إلى مكان الحادث وفتح تحقيقا بملابساته، فيما تم نقل الجثة إلى الطب العدلي في بعقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية".

وأكد المصدر، أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال متهم بالجريمة بناء على شكوى من والد المجني عليه، وتمت إحالته إلى التحقيق وفق المادة 406 ق ع"، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية لكشف أسباب الجريمة المرجح أسبابها خلافات شخصية لم تحدد حتى الآن".

ويشهد قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، حوادث امنية واغتيالات بين الحين والآخر لخلافات وثأرات عشائرية او شخصية او تقف وراءها جهات خارجة عن القانون.