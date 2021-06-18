اغتيال مشرف أوامر قبض النزاهة في ميسان ومقتل مُعلّم بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، باغتيال المشرف على أوامر القبض مع هيئة النزاهة في ميسان، ومقتل مُعلّم بإطلاق نار شمالي ذي قار.

وأبلغ أحد المصدرين، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين اغتالوا صباح اليوم، في منطقة نهاوند ضمن محافظة ميسان، النقيب المحقق (محمد الشموسي) الذي يشرف على أوامر القبض مع هيئة النزاهة في المحافظة".

من جانبه ذكر مصدر آخر، للوكالة أن "معلماً بناحية الفجر أقصى شمالي محافظة ذي قار، قتل صباح اليوم، نتيجة إطلاق نار بالخطأ من قبل صديقه والذي يعمل معلم أيضاً".

وفي ذي قار أيضاً، شهد قضاء الغراف شمالي المحافظة، حالة انتحار لشاب تولد 1995 بإطلاق النار على رأسه، بسبب مشكلات عائلية، وفق المصدر.