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اغتيال مسؤول بمنظمة "بدر" شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-22T10:12:05+0000
اغتيال مسؤول بمنظمة "بدر" شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، باغتيال مسؤول في منظمة "بدر" التي يرأسها هادي العامري وذلك شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ علي العذاري مسؤول العقيدة في فرع الرصافة الثالث لدى (منظمة بدر) في منطقة الكمالية ببغداد.

وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد الهجوم.

بدورها نعت النائب مديحة الموسوي عن كتلة "بدر" النيابية المنضوية في تحالف "الفتح"، علي العذاري.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن العذاري لقي حتفه "نتيجة حادث اغتيال ببغداد".

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