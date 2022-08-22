اغتيال مراهق بظروف غامضة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين، بأن أثنين من المسلحين المجهولين اغتالوا شابا في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان مسلحين اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقوا النار على مراهق يبلغ من العمر 14 عاما واردوه قتيلا ولاذوا بالفرار في قرية الشطاوية غرب المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف ان "قوات الامن فتحت تحقيقا بالحادث للوصول إلى الجناة واحالتهم الى التحقيق"، مشيرا إلى أن "تفاصيل الحادث قيد التحقيق".

ويشهد قضاء المقدادية حوادث أمنية واغتيالات لأسباب عشائرية وتارات شخصية أو دوافع إرهابية.