اغتيال مدني ومصرع فتاتين في حادثين بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدران في ديالى يوم الجمعة باغتيال مدني على يد مسلحين مجهولين، فيما لقيت فتاتان مصرعهما بحادث سير في المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على احد المدنيين قرب منزله وسط ناحية ابي صيدا ( 30 كم شمال شرق بعقوبة) ولاذوا بالفرار، ما أدى لمقتله على الفور".

وأشار المصدر إلى "وصول قوة أمنية الى مكان الحادث، فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث".

وتسود ناحية ابي صيدا نزاعات عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، وتسببت بسقوط ضحايا ونزوح السكان.

وفي تطور منفصل، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "فتاتين لقيتا مصرعهما بحادث سير قرب ناحية هبهب (8 كم شمال غرب بعقوبة)"، مبينا ان الحادث نجم عن انقلاب مركبة كانتا تستقلانها.



