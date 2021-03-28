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اغتيال مدني من قبل مجهولين في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-28T18:34:40+0000
اغتيال مدني من قبل مجهولين في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة البصرة، يوم الأحد، بمقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على مواطن من قرية الزوين القريبة من معمل الورق في قضاء الدير شمالي البصرة، وأردوه قتيلاً على الفور، ثم فروا إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أن قوة أمنية نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة دوافع الجريمة والاشخاص الذين يقفون خلفها.

وتشهد محافظة البصرة بشكل عام ومناطقها الشمالية بالأخص عدم استقرار أمني بسبب النزاعات العشائرية التي تتكرر بين وقت وآخر، فضلاً عن وجود عصابات الجريمة المنظمة وتحديداً المتاجرين بالمخدرات وعصابات السرقة والتسليب.

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