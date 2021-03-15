اغتيال مدني لأسباب مجهولة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، باغتيال مدني في اطراف ناحية الوجيهية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية اطلقوا النار على مدني بين قرية "الحساوية" التابعة لناحية الوجيهية وقرية "ذيابة" التابعة لناحية ابي صيدا مما ادى الى مقتله بالحال.

واوضح ان المجني عليه من قبيلة شمر، وان الحادث جنائي يعود لثارات عشائرية، مضيفا ان قوات الامن نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

وتشهد ديالى حوادث اغتيالات مستمرة تنفذها مجاميع مسلحة او لثارات عشائرية وشخصية.