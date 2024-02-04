اغتيال قيادي كبير في عصائب اهل الحق بمحافظة ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاحد، باغتيال قيادي كبير في عصائب اهل الحق وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على القيادي الكبير في عصائب اهل الحق بمحافظة ميسان (ناجي الكعبي) واردوه قتيلا على الفور بمنطقة الحي العسكري وسط مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت قوات امنية كبيرة مكان الحادث وفتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".

ويشغل ناجي الكعبي، المعروف بـ(ابو علي الكعبي) منصب مسؤول علاقات حركة عصائب اهل الحق بمحافظة ميسان.