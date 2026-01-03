اغتيال قيادي صدري يشعل ليل العمارة بالرصاص والدخان والأمن يعيد الهدوء

شفق نيوز- ميسان

شهدت مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، فجر السبت، أجواء مشحونة وتوتراً أمنياً، إثر اغتيال قيادي في "سرايا السلام"، الجناح العسكري لزعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن عناصر من سرايا السلام، اقدموا على حرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير، على خلفية مقتل القيادي بارز في التيار الصدري حسين العلاق الملقب بـ"الدعلج".

ووفق المراسل، فإن ما جرى كان إطلاق رصاص في الهواء، ولم يكن هناك أي اشتباك بين السرايا و - عصائب أهل الحق - الجناح العسكري التابع لقيس الخزعلي.

وبعد ذلك، فرضت قوات الأمن حظرًا للتجوال في العمارة، وقطعت بعض الطرق الرئيسة للسيطرة على الوضع.

وأمس الجمعة، أفاد مصدر أمني في ذي قار، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على قيادي بارز في التيار الصدري يلقب بـ(الدعلج) بمنطقة حي المعلمين وسط العمارة مركز المحافظة، وأردوه قتيلاً".

ووفق المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "المجنى عليه مطلوب للقضاء بعدة جرائم أبرزها اتهامه بقضية مقتل القيادي في عصائب أهل الحق (وسام العلياوي) قبل سنوات".

وكانت حركة عصائب أهل الحق، قد أعلنت يوم الجمعة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019، مقتل مدير مكتبها في محافظة ميسان وشقيقه، جراء هجوم مسلح على مقرها.

وقالت الحركة في بيان آنذاك، إن مدير مكتبها في ميسان "وسام العلياوي" وشقيقه "عصام" قتلا جراء هجوم مسلح على مقر الحركة بالمحافظة.