اغتيال "عقيد كركوك".. المتهمان من الشرطة وعملا معه سابقاً

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن المتهمين بعملية اغتيال العقيد زيد عادل في محافظة كركوك.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "المتهم باغتيال العقيد زيد عادل هو (ح. ص) والذي انتحر لاحقاً بعد تنفيذ الجريمة حيث عُثر عليه داخل السيارة التي استُخدمت بالعملية".

وبحسب المصدر، فإن "المتهم الثاني في الجريمة هو شقيقه (ع. ص)، وكلاهما من منتسبي شرطة المحافظة وعملا سابقاً مع المجني عليه".

وأوضح أن "الشقيقين عملا سابقاً في مركز شرطة عرفة الذي كان يُديره العقيد زيد عادل، وكانا موقوفين مع العقيد بعد إدانتهما سابقاً بقضية تزوير مشتركة".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على (ع. ص)، وكذلك على إخوته (ل. ص)، و(س. ص)، ووالدهم (ص. ص)، أيضاً"، دون أن يوضح سبب اعتقال أفراد العائلة وصلتهم بالجريمة.

ولاحقاً كشفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الجمعة، ملابسات هذه الجريمة مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن دوافع الجريمة كانت "جنائية"، حيث قام شخصان من منتسبي شرطة محافظة كركوك، زملاء للفقيد، بارتكاب عملية القتل نتيجة "خلافات شخصية محددة"، ثم لاذا بالفرار.

وكشفت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "المشتبه بهما سبق وأدينا في قضية تزوير مشتركة مع العقيد، وتم الإفراج عنهما بموجب العفو الأخير".

وأضافت: "وبعد تعميم أوصاف السيارة والمشتبه بهما، تم التوصل إلى تحديد هويتهما، حيث تبين أن أحدهما قد انتحر وهو أحد الإخوة، بينما تم القبض على الشخص الثاني الذي اعترف بارتكابهما جريمة القتل".

وتابعت "كما تم ضبط الأدلة المادية ذات الصلة في موقع الحادث، ما ساهم في كشف كل أركان الجريمة وفك غموضها، كما تم القبض على شقيقهما الثالث الذي كان مع الشقيق الآخر ساعة القبض عليه".

وكان مصدر أمني في كركوك، أفاد بإلقاء القبض على منفذ جريمة اغتيال العقيد زيد عادل في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ جريمة اغتيال العقيد على الطريق الحولي، بعد أن أقدم على قتل السائق الذي كان برفقته في السيارة المستخدمة بالجريمة، في محاولة للهروب بمفرده".

وأضاف أن "قوة أمنية عثرت في وقت سابق على السيارة التي نُفذت بها عملية الاغتيال على طريق ناحية تازة جنوبي كركوك، حيث وُجد السائق مقتولاً داخلها"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن السيارة مسروقة".

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في أماكن الحوادث، وفتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة جميع ملابسات الجريمة، والكشف عن الجهات التي تقف خلفها، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة تمهيداً لإحالة المتهم إلى القضاء.

وكان مصدر أمني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "العقيد زيد عادل صبيح، وهو من المكوّن المسيحي، وكان قد شغل سابقاً مناصب أمنية عدة من بينها مدير مركز شرطة عرفة، تعرّض عصر اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب الكنيسة في منطقة عرفة".

وأضاف ان "المسلحين استهدفوا العقيد أثناء وجوده بالقرب من منزله، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حيث جرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة".

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساته والكشف عن هوية المنفذين ودوافعهم، في وقت تتزامن فيه الحادثة مع اقتراب أعياد الميلاد، ما يزيد من المخاوف لدى أبناء المكوّن المسيحي بشأن الوضع الأمني.