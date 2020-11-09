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اغتيال عراقي متعاون مع "الاسايش" في سوريا

Category: أمـن

Date: 2020-11-09T10:11:43+0000
اغتيال عراقي متعاون مع "الاسايش" في سوريا

شفق نيوز/ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين أن مسلحين مجهولين يشبته في انتمائهم إلى تنظيم داعش اغتالوا أحد المتعاونين مع قوات سوريا الديمقراطية بمسدس كاتم للصوت.

وأوضح المرصد أن مجهولين قتلوا متعاونا مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، وفق ما أورده موقع تلفزيون الحرة الذي تموله واشنطن.

وأشار المرصد إلى أن القتيل يحمل الجنسية العراقية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الجنوبي الشرقي يضم آلاف النساء والأطفال من عائلات أسر داعش الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية بانتظار تسليم الكثير منهم إلى بلدانهم الأصلية.


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