اغتيال ضابط في وزارة الداخلية بمحافظة ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، باغتيال ضابط برتبة نقيب بوزارة الداخلية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة نقيب في قوات الرد السريع، كان يقود سيارته في ناحية علي الشرقي جنوبي ميسان، ما أسفر عن مصرعه مع شخص آخر كان معه، على الفور..

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة ومن يقف وراءها.

ويشهد العراق منذ عدة أشهر عمليات اغتيال لضابط ومنتسبين من القوات الأمنية، بعضها بسبب خلافات شخصية وأخرى من قبل مجاميع مسلحة.