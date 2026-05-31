اغتيال ضابط في مكافحة إجرام البصرة بإطلاق نار قرب منزله

شفق نيوز- البصرة

اغتيل ضابط في مديرية مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة، يوم الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله بالمحافظة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الرائد حسين أسعد أبو ريشة، أحد ضباط مكافحة الإجرام في البصرة، تعرض لإطلاق نار في منطقة الأصمعي الجديد قرب داره، ما أدى إلى مقتله.

وأضاف المصدر أن منفذي الهجوم كانوا يستقلون دراجة نارية ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.