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اغتيال شرطي وسرقة أمواله في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-26T20:31:25+0000
اغتيال شرطي وسرقة أمواله في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باغتيال شرطي وسرقة أمواله، يوم الجمعة، في قضاء المقدادية على بعد 40 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجهولون اقتحموا منزل شرطي في الأطراف الشمالية لقضاء المقدادية واستولوا على أمواله قبل أن يقتلوه ويلوذوا بالفرار".

وأضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما شنت حملة تفتيش في المناطق المحيطة بمكان الحادث"، مبينا ان "اسباب الحادث لم تعرف حتى الان فيما إذا كانت ارهابية او جنائية".

ويشهد قضاء المقدادية حوادث اغتيالات بين الحين والاخر تطال شخصيات امنية وحكومية لدواع ارهابية او جنائية تعود لثأرات شخصية وعشائرية.

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